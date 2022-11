Tilburg Trappers poets reeks nederlagen weg met monsterscore tegen Hannover Indians

Dat Trappers met zo’n forse score zou gaan winnen, daar zag het in de eerste periode niet naar uit. Na twintig minuten ijshockey stond nog een 0-0 op het scorebord. Het bleek achteraf een opwarmertje te zijn voor wat komen ging, want rond de dertigste minuut gaf de thuisploeg extra gas.

Goalie Andree in de fout

Door een fout van goalie Cedrick Andree, die te ver uit zijn goal kwam en de puck zo bij een tegenstander in de stick schoof, kreeg Indians hoop dat het misschien de achterstand nog kon wegpoetsen. Matthew Pistilli kon de puck zo in het lege doel schuiven, terwijl Indians met een man minder op het ijs stond (shorthanded goal). Maar al snel sloegen Hermens en Wouter Sars toe: 6-1.

Trappers hoefde het duel alleen maar zakelijk uit te spelen. In plaats daarvan liepen de straffen in nog geen minuut in rap tempo op. Dat zal hoofdcoach Doug Mason met afgrijzen hebben aanschouwd, net als dat de thuisploeg niet scoorde in een van de vijf powerplays. Dat kostte in dubbele powerplay een tegengoal: 6-2. Al kwam de zege nooit serieus in gevaar.