Tilburg Trappers beloftecoach Ten Bokkel wil de beste ijshockeyers van Nederland opleiden: ‘Het maakt mij trots’

Het opleiden en klaarstomen van de beste ijshockeyers van Nederland, dat is het doel van Tilburg Trappers beloftecoach Dennis ten Bokkel (43). Het talententeam van de Nederlandse grootmacht komt uit in de eredivisie, maar wil ruimte krijgen om te groeien. ,,Het moet aantrekkelijker worden om voor ons uit te komen.”

Wat is jullie doel als belofteteam?

,,Natuurlijk willen we presteren in de competitie, maar ons hoofddoel is het opleiden en klaarstomen van jonge spelers voor de Duitse Oberliga, de competitie waar het eerste van de Tilburg Trappers in uitkomt. Soms is dat wel lastig, aangezien we ieder jaar onze beste spelers kwijtraken. Dat maakt presteren ieder jaar een uitdaging. Maar het hoort erbij. Ik ben hartstikke trots op de spelers die ik heb mogen opleiden tot Oberliga-speler. Dat geeft voldoening als coach zijnde.”

Jullie wilden dit seizoen al in de BeNeLeague uitkomen. Waarom is dat niet gelukt?

,,Dat heeft te maken met het aantal spelers. We waren dringend op zoek naar versterking, maar het blijkt niet makkelijk te zijn voor ons. Spelers die op dit niveau spelen, zijn op zoek naar een team waar alles gefaciliteerd wordt. Van deelnamekosten tot materialen. Dat kunnen wij nog niet realiseren, aangezien het belofteteam meer geld kost dan dat het opbrengt. Ik hoop dat we volgend seizoen wel op het hoogste Nederlandse niveau mogen acteren.”

Jullie hebben een driejarenplan gepresenteerd. Wat houdt dit precies in?

,,Dat heeft alles te maken met het probleem waar ik net over sprak. Het moet weer aantrekkelijk worden om bij het belofteteam van de Tilburg Trappers in te stappen. De aansluiting tussen de jeugd en het eerste team moet kleiner worden. We willen het ritme van de Oberliga zo goed mogelijk nabootsen: meer trainingen, geen contributie meer en een bus die de spelers naar de uitwedstrijden brengt. Het probleem van afgelopen seizoen heeft onze ogen doen openen en ik ben blij dat we de goede weg zijn ingeslagen.”

Vorig seizoen werden jullie verrassend kampioen. Is dat dit jaar weer mogelijk?

,,Ik sluit het niet uit. We behoren tot de top-3 van de Eredivisie. Het zal gaan tussen de Kemphanen uit Eindhoven, de Tigers uit Amsterdam en ons team. Dat zijn teams met meer kwaliteit en geld, maar wij hebben in ons kampioensjaar laten zien dat we een ontzettend sterk collectief zijn. Iedereen is wel op z’n hoede als wij langskomen. Maar uiteindelijk moeten we onthouden dat we een opleidingsteam zijn. Presteren is leuk, maar het gaat om het afleveren van spelers.”