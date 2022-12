Na dertien jaar spelen Tremeg en Habo'95 weer een derby: ‘Het ging deze week nergens anders over’

Gemert was gisteren na dertien jaar weer het decor van de Brabantse handbalderby tussen Tremeg en het Boekelse Habo'95. In een beladen wedstrijd hielden de buren elkaar in evenwicht: 24-24. Een domper voor de thuisploeg, die de winst tot tien seconden voor tijd in eigen handen had.

Beide ploegen begonnen goed aan de wedstrijd. De scherpte droop van de spelers af, dat zag je goed terug aan de bal die snel van de ene naar de andere kant vloog. De buren maakten telkens om de beurt een goal, wat uiteindelijk zorgde voor een ruststand van 11-12.

In de tweede helft nam Tremeg het voortouw en liep het uit tot 17-13. Toch leek de druk de thuisploeg te veel te worden: in de slotfase kwam de club uit Boekel terug tot 24-23. Op het moment dat alles en iedereen bij Tremeg dacht dat de buit binnen was, ontsnapte de snelle aanvaller van Habo’95 die daarmee ook gelijk de eindstand op het scorebord zet: 24-24.

Beladen derby

Het ging afgelopen week maar over één onderwerp bij de mannen van Tremeg: de derby is terug in Gemert. ,,Het zette ons absoluut op scherp”, zei speler Mike Snoeks. ,,We kennen veel jongens die bij Habo’95 spelen, daarom wilden we deze partij extra graag winnen.” Het grappen en grollen begon al dagen van tevoren. ,,‘Als wij winnen, trakteer je ons op een dienblad bier’, appte ik naar een van de jongens uit Boekel. Daar zit geen haat achter, maar elkaar een beetje opjutten kan geen kwaad. Dat hoort gewoon bij een derby.”

Niet alleen voor de spelers, maar voor de hele club was dit een belangrijke wedstrijd. Tremeg komt dit seizoen voor het eerst uit in de tweede divisie. Dat mag heel Gemert weten. ,,We willen handbal hier op de kaart zetten”, vertelde Snoeks. ,,Dit doen we door het publiek via social media uit te nodigen voor onze wedstrijden. Dan werkt een beladen derby als deze wel mee. Ook vandaag zag je weer dat het vol zat. De sport handbal groeit in Gemert en dat is mooi om te zien.”

Nieuwe concurrent

Bij Habo’95 zijn ze al wel even gewend aan het niveau, maar ook zij vinden het lekker dat er een plaatselijke concurrent bij is. ,,Dit soort wedstrijden maken de competitie alleen maar leuker”, zei trainer Erwin Vos. Ook in Boekel werd er deze week met veel motivatie toegeleefd naar de derby. ,,Dat merkte ik wel aan de jongens. Ze wilden koste wat kost winnen. Spelers van beide teams kennen elkaar, dus daar zit wel een soort rivaliteit achter.”