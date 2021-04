53-jarige debutant Ludo Kools is dé verrassing op het NK driebanden, ‘Ondanks de bubbel en de tijdklok’

Ludo Kools mag dan op zijn 53ste pas debuteren op het NK driebanden, voor een biljarter is er volgens hem altijd een toekomst weggelegd in de sport met de drie ballen. ,,Wij gaan langer mee dan een wielrenner”, zegt de man uit het dorp van Adrie van der Poel met een knipoog. Op de Jumbo Masters geldt de bouwvakker als de grote onbekende. Pas sinds een jaar of zes timmert hij serieus aan zijn carrière op het groene laken. ,,Ik heb altijd eerste divisie gespeeld.”