‘Aan de komst van Madueke naar PSV ging zeven maanden verleiding vooraf’

Van de Moosdijk mist komende GP's door polsbreuk

27 juli Het zit de Nederlandse crossers dit seizoen nog niet bepaald mee. Na het uitvallen van de belangrijkste troef in MXGP-klasse, Jeffrey Herlings, is ook de best geklasseerde Nederlander in de MX2-klasse uitgeschakeld. Eindhovenaar Roan van de Moosdijk heeft in Tsjechië zijn pols gebroken.