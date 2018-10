Aangeslagen Trappers pas in overtime langs Crocodiles Hamburg

Aangemoedigd

Trappers, nog altijd zonder een groot aantal geblesseerden, moest opnieuw op zoek naar een gelijkmaker. Aangemoedigd door de ruim 2000 fans op de tribunes kostte dat de nodige moeite, maar opnieuw Mitch Bruijsten vond in de 47ste minuut een gaatje in de Hamburgse defensie: 3-3. Daarna volgde eenrichtingsverkeer in de richting van het doel van de bezoekers, die er echter af en toe met een counter gevaarlijk uit kwamen.

Overtime

Maar gescoord werd er niet meer in de derde periode, zodat een driepunter er niet meer in zat voor beide ploegen. In overtime (3 tegen 3, golden goal) hielden de Hamburgers lang stand, maar met nog slechts 43 tellen op de klok was het dan eindelijk raak. Mitch Bruijsten mocht alleen op de goalie af gaan, maar zag zijn inzet gestuit. Nardo Nagtzaam was attent meegeschaatst en kon de rebound binnenwerken: 4-3.