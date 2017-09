Aarts wil belangrijk zijn op het middenveld

Veel spelers van HC Den Bosch zijn in de voorbereiding op het nieuwe hoofdklasseseizoen in verschillende fases bij het team van coach Eric Verboom aangesloten. De Tilburgse aanwinst Daniël Aarts behoort tot een van de laatkomers, na een hele zomer 'bezet' te zijn geweest door Jong Oranje, dat zondag in Valencia Europees kampioen werd. Lennaert Rooijakkers

Naar eigen zeggen heeft de 21-jarige Daniël Aarts hooguit een dag of drie op een roze wolk kunnen zitten, want na zijn terugkeer uit Spanje was het al snel back to normal. Zijn studie sportmarketing aan de Johan Cruijff Academy in Tilburg wachtte en er was zijn eerste kennismaking met zijn nieuwe teamgenoten bij HC Den Bosch.

Donderdag trainde hij voor het eerst mee. En in de eerste twee speelronden wachten meteen zijn twee vorige clubs: Bloemendaal en HC Tilburg. Aarts vertrok op 18-jarige leeftijd naar de topclub in de badplaats om nu, drie seizoenen later, terug te keren naar het zuiden.

Middenveld

Daar liggen een aantal zaken aan ten grondslag. De Tilburger merkte het laatste seizoen bij Bloemendaal dat hij niet opschoof in de pikorde: het bleef vooral bij meespelen. Bovendien deed hij dat voornamelijk in de voorhoede, terwijl hij liever op het middenveld staat. Dat begon te knagen.

Na het WK met Jong Oranje in december sloten veel jongens van die ploeg aan bij de trainingsgroep van het Nederlands team, maar Aarts kon niet op een uitnodiging rekenen. Het zette hem aan het denken of hij er niet goed aan zou doen een pas op de plaats te maken.

,,Ik heb me eerst gericht op de play-offs met Bloemendaal, omdat ik heel graag landskampioen wilde worden. Maar na de uitschakeling ben ik met de mensen die dichtbij mij staan gaan overleggen wat het beste voor mij zou zijn", zegt Aarts. ,,Ik heb namelijk ook moeite gehad om een goed ritme aan te brengen in mijn studie in Amsterdam. Dat wilde ik graag verbeteren."

Voordelen

HC Den Bosch was zeker niet de enige club die interesse in hem toonde, maar de overgang naar de Brabantse hoofdstad heeft altijd de voorkeur van Aarts gehad. ,,Het is dicht bij huis, ik kan in Tilburg mijn studie voortzetten en Den Bosch heeft een heel ambitieus team met veel jongens die ik al ken", somt hij op.

Bovendien biedt Verboom, die eerder als coach met Aarts samenwerkte bij Jong Oranje, hem de kans zich te ontwikkelen op het middenveld; de plek waar Aarts volgens beiden het beste tot zijn recht komt.