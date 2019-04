Aartsrivaal van Trappers is ook nog in de race

Hannover Scorpions, de aartsrivaal van de ijshockeyers van Trappers, is net als de ploeg uit Tilburg doorgedrongen tot de halve finale van de play-offs in de Oberliga.

Daar had Scorpions vijf duels voor nodig tegen Starbulls Rosenheim. Het vijfde en beslissende duel in de kwartfinaleserie won Scorpions zondagmiddag met 2-1. Die stand stond al na 35 minuten op het scorebord.

Trappers en Scorpions, de nummers 1 en 2 van de Oberliga Nord, ontlopen elkaar in de halve finale. Daarin nemen de Tilburgers het vanaf vrijdag op tegen Herner EV, ook een team dat uitkwam in de Oberliga Nord.

Thuisvoordeel

Het enige team uit de Oberliga Süd dat nog in de race is voor de Oberligagtitel, is EV Landshut. De nummer 2 van Süd is in de halve finale (opnieuw best-of-five) de opponent van Hannover Scorpions. Landshut en Trappers hebben thuisvoordeel. Mocht Trappers de finale halen, dan heeft het ook dan thuisvoordeel in die best-of-five. De Tilburgse ploeg won sinds het overstapte naar de Duitse competitie alle drie de seizoenen de Oberligatitel.

Schermutselingen