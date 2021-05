Acht maanden na het oplopen van een gebroken nek boekt Jeffrey Herlings een zege

Jeffrey Herlings heeft in zijn eerste race van 2021 gelijk de zege gepakt. In het Britse Lyng maakte Herlings acht maanden nadat hij een gebroken nek opliep zijn rentree.

In Lyng werd de tweede ronde van het Brits kampioenschap verreden. Herlings was gelijk goed op dreef en was in de trainingen een seconde sneller dan de rest.

In Lyng was MXGP-debutant Ben Watson Herlings’ grootste concurrent. De thuisrijder, die uitkomt voor het in Bergeijk gevestigde Yamaha fabrieksteam, won de eerste manche, nadat Herlings kort stilstond om een steen te verwijderen uit zijn machine. In de tweede manche stelde de crosser uit Oploo orde op zaken door Watson te verslaan en zo de dagzege voor zijn rekening te nemen.

Herlings was zeer tevreden met zijn rentree. ,,Ik heb goed kunnen racen. Dat probleempje in de eerste manche was even vervelend en ook in de tweede manche moest ik van ver komen. Ik had ook wat last van harde armen, maar dat is na acht maanden zonder te racen natuurlijk niet gek.”

Over drie weken start het GP-seizoen in Rusland. ,,Hopelijk kunnen we tot die tijd elke week nog wat stapjes zetten.”