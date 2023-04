Ademruimte voor HC Tilburg na late zege in kelderkraker: ‘We hebben handhaving in eigen hand’

Hoe maakte niet uit, maar het duel met HC Rotterdam mochten de hockeysters van HC Tilburg niet verliezen. Zij slaagden voor hun eerste examen, klopten de kelderconcurrent met 2-3 en kregen wat extra lucht in de spannende degradatiestrijd in de Tulp Hoofdklasse.

Donja Zwinkels zei het na de nipte 1-2 nederlaag tegen Hurley: ,,De komende wedstrijden gaan wij benaderen als twee finales.” De ervaren aanvalster doelde op de kelderkrakers tegen HC Rotterdam, de nummer elf, en hekkensluiter Klein Zwitserland, de opponent na het paasweekend. Wedstrijden die HC Tilburg absoluut niet mag verliezen anders wordt de situatie erg penibel.

Degradatiewedstrijden vragen om een andere benadering dan duels met, pak 'm beet, titelkandidaten. Het perspectief is anders, de druk die de speelsters voelen ook. Dus ging de selectie na de middagtraining op woensdagavond lasergamen om even te zinnen te verzetten.

Quote Ik voelde mij goed en denk dat ik een volgende strafcor­ner ook had benut. Lotte van Dongen, HC Tilburg

Natuurlijk ging hoofdcoach Ageeth Boomgaardt haar ploeg minutieus voorbereiden. Elk detail wat van invloed kan zijn op het resultaat, zal zij met assistent Maartje Paumen benoemen. Tegen Hurley was ze nog geïrriteerd, omdat haar ploeg ‘zo kinderlijk eenvoudig verdedigde’. Naïviteit kostte de ploeg ondanks het goede spel de kop.

Droomstart door Nikkels

Zouden de hockeysters hun lesje hebben geleerd? De test kwam na de snelle openingsgoal van Daphne Nikkels: 0-1. Ze behielden dit keer wel de focus en verslapten niet in hun euforie. HC Tilburg ging op zoek naar de 0-2. ,,Maar dat is een luxe die we niet kennen", lachte Boomgaardt. Het gebeurde pas twee keer eerder dat HC Tilburg met twee doelpunten verschil leidde.

De goal viel juist aan de andere kant, vlak voor rust. Maar HC Tilburg bleef volhardend en toonde veerkracht. Dat leidde tot de 1-2 van Lotte van Dongen (strafcorner). ,,Als je doelpunt van waarde is, dan is dat extra lekker", zei de 24-jarige strafcornerspecialiste, die straalde na haar tweede treffer. ,,Ik voelde mij goed. Ik denk dat ik de volgende strafcorner ook had benut.”

Tekst loopt door onder foto...

Volledig scherm Eef Hoyinck (links) keerde na bijna drie jaar blessureleed terug op het veld bij HC Tilburg. © Pix4Profs/Peter Braakmann

HC Rotterdam moest komen, want de druk lag immers bij de thuisploeg die moest winnen om het gat van drie punten met HC Tilburg te dichten. Amber van den Dijssel sloeg toe in een aanval, waarin de onlangs teruggekeerde Mikki Roberts naar de grond ging: 2-2.

Superkrachten in slotfase

Vals alarm. Het bleek kramp en geen zware blessure. Maar de schrik zat er goed in. Bij haar ploeggenoten leken in de slotfase superkrachten te ontstaan. Vlak voor tijd maakte Donja Zwinkels de winnende, waar Eef Hoyinck een groot aandeel in had. Zij stond na twee jaar en zeven maanden weer op het veld. ,,Dat maakt het extra mooi", glunderde Boomgaardt. ,,De veerkracht die we tonen en het karakter dat bovenkomt, maken mij trots.”

Quote Als deze groep in zichzelf blijft geloven en de wil heeft om elke keer te verbeteren, dan zijn we op ons best. Ageeth Boomgaardt, hoofdcoach HC Tilburg

De lach was terug bij HC Tilburg. De ploeg slaagde voor het eerste examen, maar gaf naar eigen zeggen wel te veel strafcorners (acht) weg. ,,We wilden hen onder ons houden. Met deze zege hebben we rechtstreeks handhaving in eigen hand", stelde Van Dongen. De resterende vijf duels, waarvan drie tegen directe concurrenten, bieden perspectief. Boomgaardt: ,,Als deze groep in zichzelf blijft geloven en de wil heeft om elke keer te verbeteren, dan zijn we op ons best.”

HC Rotterdam - HC Tilburg Scoreverloop: 2. Nikkels 0-1, 29. Huijgens 1-1, 39. Van Dongen (sc) 1-2, 56. Van den Dijssel 2-2, 58. Zwinkels 2-3.

Strafcornerverhouding: 8-2

Groene kaarten: De Heer (HC Rotterdam), Roberts (HC Tilburg)