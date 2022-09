Adil Zouthane maakt rentree bij ‘gouden’ FCK De Hommel

De Bosschenaren openen het jubileumseizoen met een uitduel bij streekgenoot BE’79 (sporthal ’t Ruiven; aanvang 20.30 uur). ‘Veteraan’ Adil Zouthane (39) maakt zijn rentree bij FCK De Hommel. Ditmaal alleen als speler. De combinatie met het trainerschap vanuit het verleden heeft hij opgegeven ,,De combinatie is me goed bevallen”, aldus de technicus. ,,Ik wil nu alleen als speler genieten van het spelletje. Trainer zijn is nu weer iets voor de toekomst.”

Als menneke van zestien jaar liet Zouthane met een brok gezonde brutaliteit zich eind vorige eeuw al gelden bij het Eindhovense R&R Cibatax, de voorloper van FC Eindhoven. De teller staat bij hem binnenkort op veertig lentes. Nog altijd geen grammetje overgewicht, een sleepbeweging en no-look pass waarmee iedere tegenstander op het verkeerde been wordt gezet en conditioneel tiptop in orde. ,,Ik doe tegenwoordig aan boksen en fitnesstraining. Het zaalvoetbal heeft uiteraard mijn voorkeur. Ik ben verslaafd aan het spelletje. Veel acties, veel balcontacten en tactisch prachtig om te doen.”

Prijzen

Zouthane haalde bij clubs als FC Eindhoven, ’t Knooppunt en Hovocubo een karrevracht aan prijzen binnen. Uitgerekend bij de vereniging waar de zelfstandige ondernemer het langst speelt, werden de minste successen geboekt. ,,Dat we twee keer de finale van het landskampioenschap in 2013 en 2015 verloren van FC Eindhoven is toch wel een sportief dieptepunt”, realiseert Zouthane zich. Om er glimlachend aan toe te voegen. ,,Ik dank Allah voor het talent en de carrière die hij mij heeft gegeven, maar bij De Hommel had het wat meer mogen zijn.”

Zijn liefde voor FCK De Hommel is opmerkelijk. Bij de club waar bijna de gehele organisatie al jaren neerkomt op dezelfde smalle groep vrijwilligers, gedijt de linkspoot het best. ,,Met bestuurslid Gerard de Hommel en trainer Johan Marcé kan ik lezen en schrijven. Daarom speel ik met veel plezier in Den Bosch. Waarschijnlijk sluit ik hier mijn zaalvoetballoopbaan ook af.”

Op koele wijze werd het vorige seizoen bij de club van voorzitter John de Bever afgesloten. Vlak voor de play-offs barstte de bom en vlogen de verwijten over en weer. Er staat ondertussen een volledig nieuwe selectie op de Bossche speelvloer. Zouthane: ,,Waar we staan weet eigenlijk niemand. Zeker door de grotendeels nieuwe selectie. Ik denk wel we in het linkerrijtje gaan eindigen.” Over de uitslag tegen BE’79 waagt Zouthane zich niet aan een voorspelling. ,,Ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn.”

FCK De Hommel: Coen Burg, Jay Verstappen, Anouar Boukhari,Adil Zouthane. Nieuw: Giovanni Tiebosch, Ayman ben Omar en Riad Elloukmani (allen ZVV Metsj Point Bergen op Zoom), Fouad Dahmani (JCK/Aiso), Mohamed Rechad (clubloos), Martiello van Veen (ZVV Eindhoven), Sjoerd te Boekhorst (Morado CF), Arda Havar (BE’79). Vertrokken: Tevfik Ceyar (FC Eindhoven), Kenan Koseoglu en Mohamed Bouraarassi (ZVG/Cagemax), Ismaïl en Aboubakr Ouaddouh (België), Younes Hadouir (gestopt, technisch manager). Coaches: Omar Nejjari, Johan Marcé.