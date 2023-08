Afbouwen was de bedoeling, maar nu gaat Rosmalense honkbalscheids Zwanenberg naar de World Series voor jeugd

Ric Zwanenberg is de komende weken scheidsrechter bij de World Series in Amerika. Die voor jeugd weliswaar, maar toch. Als enige Europeaan is de Rosmalenaar er bij in Detroit.

In zijn jonge jaren speelde Ric Zwanenberg (58) nog bij De Knuppelaars, zoals de Rosmalense honkbalclub heette voor de samenvoeging met HBS in Gryphons. ,,En toen ik jaren later weer in Rosmalen kwam wonen en een vader en zoon een honkbal over zag gooien, ben ik weer lid geworden.”

In de ban

Op z’n vijftigste vond hij het welletjes en het leek hem aardig om af te bouwen als honkbalscheidsrechter. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik ben in de ban geraakt toen Jim Evans, een profscheidsrechter uit Amerika, een clinic kwam geven in Nederland. Dat duurde een week, ik heb er vrij voor genomen van m’n werk, maar dat was het dubbel en dwars waard. Ik werd enorm enthousiast.”

Met Italië en Tsjechië behoort Nederland tot de honkbaltop in Europa RIc Zwanenberg

Inmiddels is Zwanenberg al een paar jaar scheidsrechter op het hoogste niveau in Nederland, de hoofdklasse, en is hij cöordinator opleidingen voor beginnende arbiters. ,,We hebben in Nederland een behoorlijk niveau. Horen met Italië en Tsjechië tot dé honkballanden in Europa. Op buitenlandse toernooien merk ik dat we er in Nederland behoorlijk goed voor staan op scheidsrechtersgebied.”

Dat wordt ook op hoog niveau zo gezien, want Zwanenberg heeft de eer om de komende weken te arbitreren bij de ‘World Series’ voor jeugd. ,,Zeg maar het WK. Eén poule bestaat uit kampioensteams van alle continenten buiten Noord-Amerika: de winnaar neemt het in de finale op tegen de beste van de poule met alleen maar Amerikaanse teams.”

Regioteams, geen clubteams

De Rosmalenaar komt in actie bij het WK voor 12-14-jarigen, in Detroit. ,,Er is op andere plekken ook zo’n toernooi voor 10-12 en voor 14-16 jaar. Het team van regio Amsterdam doet dit keer met dat laatste toernooi mee. Die hebben eerst in Nederland en toen ook de Europese finale gewonnen. Het zijn altijd regioteams, geen clubteams. Dat is bij die Amerikaanse ploegen ook zo.”

We hebben ook best wat honkbal­clubs in onze provincie, hè Ric Zwanenberg

De Brabantse jeugdteams doen het heel behoorlijk, weet Zwanenberg. ,,We hebben ook best wat clubs in onze provincie, hè. Naast Gryphons onder meer Cardinals in Oss, Kickers in Waalwijk, Starlights in Schijndel, de Ducks in Boxtel, Red Sox in Uden, Blue Lions in Tilburg, Twins in Oosterhout, Roef! in Moergestel, Jeka in Breda, The Stags in Etten-Leur, PSV in Eindhoven en zo nog wel een paar.”

Zelfrijdende auto's

Voor het geld hoeft Zwanenberg - in het dagelijks leven projectmanager bij een ingenieursbureau dat software maakt voor zelfrijdende auto’s - het overigens niet te doen. ,,In de Nederlandse competitie krijg ik een kleine wedstrijdvergoeding.” Zelfs zijn trip naar Amerika wordt niet helemaal vergoed. ,,Het verblijf niet, het vliegticket niet. Ik leg de vergoedingen van de competitie opzij om daar de tickets van te betalen. En vaak combineer ik zo’n buitenlands toernooi met een vakantie. Dan komt mijn vrouw geregeld ook die kant op. Mooi toch?”

Volledig scherm Ric Zwanenberg trekt een sprintje tijdens een thuiswedstrijd van Twins in Oosterhout. © Ramon Mangold / Pix4Profs