Afellay als talisman voor PSV tegen Willem II?

Want Afellay speelde zes eredivisiewedstrijden tegen Willem II en won ze alle zes. Bovendien was hij goed voor twee doelpunten en één assist in zijn laatste twee ontmoetingen met de Tilburgers in de competitie.

De laatste keer dat Willem II een competitiewedstrijd tegen PSV speelde en op dat moment boven de Eindhovenaren stond op de ranglijst was op 23 augustus 2003, tijdens de tweede speelronde van dat seizoen. PSV won met 6-1. Maar in onderlinge competitieduels tussen de huidige top-5 van dit eredivisieseizoen pakte geen team meer punten dan Willem II (10 ), terwijl PSV van die vijf clubs de minste punten verzamelde in deze duels (1).

Expected tegengoals

Ook opvallend: slechts drie ploegen hadden in 2020 op basis van de kwaliteit van de kansen meer tegendoelpunten in de eredivisie kunnen verwachten dan PSV (expected goals tegen van 5,2 - 3 tegengoals). FC Emmen (103) is de enige Eredivisieploeg die dit kalenderjaar meer balcontacten van de tegenstander in de eigen zestien toeliet dan PSV (101).

Ongeslagen