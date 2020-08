Afscheid van Nederlands badmintonteam zorgt voor opluchting bij Jelle Maas: ‘De passie was er niet meer’

Steeds zwaarder werd het voor hem. Elke dag weer naar de sporthal. Om het beste uit zichzelf te halen. Presteren op de Olympische Spelen, dat was het doel. Samen met zijn dubbelpartner Robin Tabeling. ,,We waren zo hard bezig.” Die olympische vlam, hij flakkerde soms. Om plots weer op te laaien tot een vuur, vol vreugde en belofte. ,,Mentaal was het zwaar. Het viel niet mee om je focus vast te houden.” En toen, na het zoveelste afgelaste kwalificatietoernooi, werd het duidelijk: geen Spelen voor Jelle Maas, de 29-jarige badmintonner uit Dongen. Voor niemand niet. Corona zette een streep door alles. Bij Maas brak het van binnen. Dertien jaar topsport voelden ineens als een loden last. ,,De koek was op. De passie was er niet meer.”