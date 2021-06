Akkoord tussen Erik Braal en Heroes: Nederlandse topcoach tekent voor twee jaar in Den Bosch

De Laat doet er nog een bronzen plak bij op EK handboog­schie­ten

6 juni In een zenuwslopende ‘bronzen finale’ (142-140) pakte Sanne de Laat haar tweede EK-medaille op compound-zaterdag in Antalya. De 26-jarige Eindhovense schoot tegen de hoger aangeslagen Sarah Prieels wel de tienen die ze eerder op de dag in de teamfinale miste: zeven stuks.