Al krachten smijtend naar de wereldtop: ‘Eigenlijk wil je altijd meer’

WK crossduatlonJoep Staps had zich voorgenomen om als crossduatleet in de top-10 van de wereld terecht te komen. Deze week is hem dat gelukt. ‘En dan wil je toch weer meer.’

Joep Staps kan wel eens jaloers zijn op zijn vriendin en atlete Julia van Velthoven. ,,Zij heeft echt het talent om de top te halen.” Hij dus niet. ,,Ik moet het vooral hebben van hard werken.” Dat je daarmee ook een eind kunt komen, bewees de 30-jarige geboren en getogen Tilburger afgelopen week op het WK crossduatlon in Roemenië. Hij kwam daar als negende over de streep.

Toen Staps zo’n drie jaar geleden besloot om vol te gaan voor een topsport carrière in de crossduatlon en -triatlon was het doel om ooit in de mondiale top-10 terecht te komen. ,,Dat is dus gelukt”, klonk het donderdag trots bij zijn thuiskomst in Tilburg. ,,Voor mij is het WK het ultieme. Nu ben ik als sporter wel altijd kritisch op mijzelf. Dus weet ik ook dat het nog beter kan.”

Dan helpt het dus dat je niet vies bent van hard werken. In alle opzichten. Want de Brabander beperkt zich niet alleen tot de crossduatlon. Hij racet daarnaast net zo lief crosstriatlons en duatlons en triatlons op de weg. Dat doet hij allemaal naast een 32-urige werkweek bij ASML. ,,Er moet immers ook geld verdiend worden om het allemaal te betalen.”

Volledig scherm Joep Staps in actie op één van de korte, steile klimmetjes op het parkoers van het WK crossduatlon in Roemenië. © Janos M. Schmidt

In de wereld van duatlons (lopen, fietsen, lopen) en triatlons (zwemmen, fietsen, lopen) viel Staps uiteindelijk voor de off road variant van het multisporten. ,,Mijn hart ligt bij het crossen.” Hij benadrukt dat het geen bijnummer is. ,,Het is een sport op zich. Een beetje te vergelijken met het veldrijden in de wielersport. Het niveau daar ligt super hoog, maar het is niet olympisch. Voor de crossduatlon geldt hetzelfde.”

De nummer negen van de wereld durft het nog scherper te stellen: ,,Crossen is een stuk zwaarder dan de triatlon op de weg. Dat komt vooral omdat je twee keer moeten lopen op een onverhard terrein. Daarvoor moet je veel meer vermogen leveren dan bij het lopen op de weg. Net zoals met het fietsen. Op de crossfiets kun je je niet verstoppen in het peloton en even de spanning van je benen halen. Je moet er constant met je krachten smijten.” Hij vertelt over parkoersen vol korte, steile klimmetjes en hellingen waar eenvoudigweg niet tegenop te rennen valt. Het is meer klauteren en je weg omhoog zoeken. ,,Dat maakt ook het afdalen extra zwaar.”

Niet dat Staps daar dus van baalt. Hoe harder de sport, hoe sneller zijn hart gaat kloppen. ,,Ik wil mezelf constant uitdagen en steeds weer de grens op zoeken. Die vind je niet door alleen maar een viaduct op te rijden.” Dat hij enkele dagen na de negende plek op de crossduatlon er in Roemenië ook nog eens de crosstriatlon bijpakte en die afsloot met de 19de plaats noemt hij daarom ‘misschien nog wel de meest indrukwekkende prestatie’ van zijn afgelopen WK.

Het eerstvolgende grote kampioenschap is in september het EK crossduatlon en -triatlon in het Spaanse Bilbao. Of hij daar al een doel op heeft geplakt nu het vorige is gehaald? ,,Ik vind het lastig om concrete doelen te stellen. Eigenlijk wil je gewoon altijd meer.”