Alleen Trappers al door, andere series spannend

In de drie andere series is de beslissing nog niet gevallen. Selber Wölfe was bij een uitzege op IceFighters Leipzig ook al klaar geweest, maar verloor met 6-2. 'Selb' kan het nu dinsdag in eigen huis alsnog afmaken. Datzelfde geldt voor Hannover Scorpions. Die ploeg had ook z'n eerste twee duels, met Starbulls Rosenheim, gewonnen, maar verloor zondag in Rosenheim met 4-3.