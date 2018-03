Almering volgt Van den Akker-Lathouwers op als voorzitter HC Den Bosch

Daarmee komt tevens een einde aan de voorzittersperiode van Mieke van den Akker-Lathouwers, die liefst twaalf jaar de touwtjes in handen had bij de Bossche hockeyclub. ,,Bij een club als HC Den Bosch is het werk nooit af. Het hart van deze familieclub goed bewaren en tegelijkertijd inspelen op de maatschappelijke veranderingen, dat is een mooie uitdaging voor de nieuwe voorzitter", aldus Van den Akker-Lathouwers.

Haar opvolger Rob Almering is woonachtig in Vught en heeft een achtergrond in de financiële wereld. Almering is geen actieve hockeyer, maar is wel al een flinke poos nauw betrokken bij de hockeysport. ,,De afgelopen jaren is er bij HC Den Bosch op meerdere fronten door bestuur en vrijwilligers een geweldige prestatie geleverd. Het is een uitdagend moment om in te stappen. Ik vind het een eer om voorzitter te mogen worden van deze vereniging met een rijke traditie en trouwe achterban."