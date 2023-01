Als Tilburger tégen een Tilburgs team spelen: het bijzondere duel voor Frank Martens

Tilburger Frank Martens neemt het zondag met een Oosterhouts biljartteam op tegen het Tilburgse Cues&Darts in een kraker in de eredivisie driebanden. ,,Dat geeft wel een apart gevoel”, geeft hij toe.

Voor de 62-jarige Frank Martens was het een 'trip down memory lane’ toen hij op de eerste speeldag van de eredivisie driebanden biljartcentrum Cues&Darts binnenstapte. Om daar tégen het Tilburgse team met die naam te strijden met zijn team van 't Hartje uit Oosterhout. ,,In dat biljartcentrum won ik in 1996 mijn eerste landstitel driebanden bij de amateurs, maar toen heette het nog Jeto”, weet de in Tilburg geboren en getogen Martens nog goed. ,,Genoemd naar Jeanette en Tom, de eigenaars. Tom was de zoon van biljartfabrikant Roothaert.”

Roothaert

Hij kende het pand aan de Professor Romeinstraat van binnen niet meer terug. ,,Het is er enorm op vooruit gegaan. Ze hebben daar een prachtig biljartcentrum nu.” Toch is er nooit sprake van geweest dat Martens - die ook competitie speelt in België (Turnhout) en Duitsland (Hilden) - zich aan zou sluiten bij het team in zijn geboortestad. ,,Terwijl ik toch sinds 1988 op het hoogste niveau meedraai. Ik ben wel ooit in Tilburg begonnen, in het biljartcentrum Roothaert dat er toen nog was aan de Westermarkt.”

Twintigste seizoen

Inmiddels is de in Goirle woonachtige magazijnmedewerker Martens aan zijn twintigste seizoen bezig bij een Oosterhouts team. ,,Eerst bij biljartcentrum Entree aan de Bredaseweg, toen het daar ophield bij De Eekhoorn en nu al weer tien jaar bij 't Hartje. Van het huidige team ben ik de enige die er al die tijd al bij is. Ik heb het prima naar mijn zin.”

Hoogste niveau

Dit seizoen zou weleens het hoogtepunt kunnen worden in die lange carrière van Martens voor wat betreft het teambiljarten. 't Hartje doet het namelijk uitstekend en ligt op koers voor plaatsing voor de play-offs. ,,Dat hebben we nog nooit gehaald. We hebben wel altijd op het hoogste niveau gespeeld. Eén keer waren we gedegradeerd, maar mochten we toch in de eredivisie blijven omdat een ander team zich terugtrok.”

Quote Op papier hebben zij een beter team. Maar wij speelden in Tilburg 4-4 Frank Martens

SIS uit Uden is zoals verwacht halverwege de competitie de ongenaakbare koploper in de eredivisie momenteel, daarachter strijdt een aantal ploegen om de twee overige plekken in de play-offs. 't Hartje staat gedeeld tweede met ... Cues&Darts, dat zondag op bezoek komt in Oosterhout. ,,Op papier hebben zij een beter team”, erkent Martens. ,,Maar op de eerste speeldag werd het in Tilburg 4-4.” Martens en Harrie van de Ven zorgden toen voor de winstpartijen.

Gevarenzone

Dat 't Hartje vanwege de Turkse connecties van uitbater Seyfi Sarikcioglu geregeld een paar goede Turkse biljarters laat overkomen, speelt zeker een rol bij de goede prestaties dit seizoen. ,,Maar gewoon alles valt op z'n plek nu. En misschien ligt het wel aan Frits Broeders, die voor het eerst onze teamleider is, haha. Maar we zijn aan het seizoen begonnen met de doelstelling om degradatie te voorkomen”, stelt Martens. ,,Nu doen we dus mee voor de play-offplekken. Maar we rekenen ons nog echt niet rijk. Want het gat naar de gevarenzone is ook maar zes punten. Daar zijn we ons terdege van bewust.”

De wedstrijd tussen ‘t Hartje en Cues&Darts, de nummers 2 en 3 van de eredivisie driebanden, wordt zondag vanaf 13.00 uur gespeeld in biljartcentrum ‘t Hartje in Oosterhout.