Altijd gedoe tussen Trappers en Scorpions

Komt het ooit nog goed tussen Tilburg Trappers en Hannover Scorpions? De bestuurders van beide clubs gaan binnenkort om de tafel, nadat de incidenten elkaar opvolgden. Een overzicht.

16 maart 2016: Trappers – Scorpions (play-offs, eerste ronde)

Omdat het team uit Hannover hockeyend geen schijn van kans heeft, probeert Scorpions het met de vuisten. Aan het slot van de eerste periode ontketent goalie Jimmy Hertel een massale vechtpartij. De Duitser steekt de halve ijsbaan over om Nick de Ruijter een paar tikken te verkopen. Het levert de doelman een uitsluiting op. Los daarvan worden nog eens vier Duitsers én drie Tilburgers tegelijk bestraft: strafbankpolonaise.

In de slotfase gaat het helemaal mis als Frank Richardt ook een ‘match’ krijgt van de warrig leidende Jean-Paul de Brabander. De Duitser slaat zijn stick stuk op de boarding, waarna een afgebroken deel een steward raakt. Die gaat naar de grond, maar kan worden opgelapt.

11 april 2018: Trappers – Scorpions (play-offs, halve finale)

Trappers wint duel vijf in de best-of-five-serie en lijkt zich geplaatst te hebben voor de finale. Maar na afloop blijkt dat Scorpions een rechtszaak heeft aangespannen omdat Trappers-goalie Ian Meierdres in hun ogen een verkeerde kleur broekhoes heeft gedragen in duel twee en drie. De clubleiding van Scorpions probeert verhaal te halen bij de Duitse ijshockeybond en zelfs bij de rechter. Maar bij beide instanties vindt de wat ridicule eis (reglementaire nederlaag Trappers en daardoor een finaleplaats voor Scorpions) geen gehoor.

23 november 2018: Trappers - Scorpions (competitie)

In het uitvak op Stappegoor is er een opstootje waarbij stewards van Trappers rake klappen en trappen krijgen van enkele fans van Scorpions. Drie Duitse supporters, 18, 28 en 32 jaar, moesten vervolgens enkele dagen de cel in.

11 januari 2019: Scorpions – Trappers (competitie)

Na deze uitwedstrijd blijkt er schade te zijn aangericht aan de spelersbus van Trappers. Kosten: duizend euro.

Februari 2019: Al dan geen stadionverbod voor fans uit Hannover bij Trappers - Scorpions

Gold of geldt er nu wel of geen stadionverbod voor Scorpions-fans bij de wedstrijd van vanavond? Eerst wel, toen niet. Een buscombi of stewards meesturen (dat wilde Trappers) bleek voor Scorpions niet te regelen, dus zijn er vanavond geen Duitse supporters in Tilburg.

Komt het nog goed? Niet zolang de zoon van de voorzitter van Scorpions tijdens thuiswedstrijden in Hannover als omroeper Trappers-onvriendelijke teksten door de hal laat galmen en het publiek daarmee ophitst. Dat de ijsbaan daar aftands is, de lijnen op het ijs nauwelijks te zien zijn... ach. ‘Het beste daar is de schnitzel voor 7,50 euro’, klinkt uit het Trappers-kamp. De kern van het probleem lijkt er vooral te zitten in het feit dat Scorpions graag wil promoveren naar de DEL2 en dat Trappers die droom al twee keer uiteen liet spatten door de club uit te schakelen. Om de gemoederen wat tot bedaren te brengen, zou het goed zijn als Scorpions door een andere club wordt geëlimineerd. Of promoveert naar de DEL2.