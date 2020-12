Ambities volop, nu nog prijzen erbij voor Heroes Den Bosch

Komend voorjaar is het zes jaar geleden dat Arvin Slagter een ladder in De Maaspoort beklom om een schaar in het netje aan de ring te zetten. De champagne spoot in het rond terwijl de spelers van het toenmalige SPM Shoeters met het traditionele afknippen van het netje de zestiende landstitel in de geschiedenis van de Bossche basketbalclub vierden.