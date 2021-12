Ambitieuze volleyballers rijden 140 kilometer per dag om te trainen en spelen

,,Het kost veel tijd en energie”, geeft Van Gestel toe. ,,Maar ik zit hier op mijn plek, we hebben een leuk team.” Ook Van der Horst heeft het er graag voor over: ,,Het is een fijne en warme club, dan neem je het reizen op de koop toe.”

Bij zowel Van Gestel als Van der Horst is volleybal met de paplepel ingegoten. Van Gestel begon bij ODI in haar geboorteplaats Middelbeers. ,,Mijn moeder gaf training aan de mini’s, daar ben ik begonnen. Ik heb in de jeugd altijd training van mijn ouders gehad.”

Van der Horst kwam bij het Oosterhoutse VOKO op dezelfde manier in aanraking met de sport. ,,Mijn vader volleybalde, als kind ging ik altijd mee. Zo rolde ik er vanzelf in”, vertelt Van der Horst. ,,Al vroeg had ik de ambitie om zo goed mogelijk te worden en veel te trainen.”

Topscorer

Via Volley Tilburg kwam Van der Horst drie jaar geleden bij Peelpush terecht en daar zit ze op haar plek. Dat blijkt ook wel uit de statistieken. De passer-loper is de meest scorende speelster in de eredivisie. ,,Het is natuurlijk hartstikke leuk om veel punten te scoren, maar daar gaat het niet om”, reageert Van der Horst diplomatiek. ,,Mijn rol is om een scorende aanvaller te zijn. Vergelijk het met een spits die bij een voetbalclub veel doelpunten scoort, dat is de taak van die speler, net als dat andere spelers andere taken hebben. Maar ik ben er blij om dat ik veel gezocht word door mijn teamgenoten, daar spreekt vertrouwen uit.”

Van Gestel, in het verleden actief voor Volley Tilburg en VC Weert, is niet verzekerd van een basisplaats, maar dat zorgt niet voor twijfels. ,,Ik ben tweede spelverdeler. Dat wist ik van tevoren, ik moet er hard voor werken. De kansen die ik krijg, moet ik pakken. Als spelverdeler ben je bij iedere rally betrokken. Je hebt contact met iedereen en ik durf wel wat te zeggen. Ik geef veel energie en die krijg je dan ook weer terug”, vertelt Van Gestel enthousiast. ,,Ik maak de punten niet. Mijn taak is rustig te blijven, een plan te maken en anderen in stelling te brengen.”

Aankomende zaterdag moet dat gebeuren tegen promovendus Draisma Dynamo uit Apeldoorn. ,,Op voorhand zijn we verplicht te winnen. We staan nu op de achtste plaats en de meeste ploegen onder ons zijn gepromoveerd, we moeten die onder ons kunnen houden. We moeten ze niet onderschatten, maar we mogen wel zelfvertrouwen hebben”, is Van Gestel stellig. ,,De top acht is ons doel, dan spelen we aan het einde van het seizoen in de winnaarspoule” voegt Van der Horst toe.

Wedstrijdanalyse

En als Van der Horst en Van Gestel dan weer samen in de auto terug naar huis zitten, volgt er een wedstrijdanalyse. ,,We hebben het altijd even over de wedstrijd. We zijn allebei best kritisch, dus dan helpt het wel als je ook de mening van een ander hoort. Je voorkomt zo in je eigen tunnel te blijven”, vertelt Van Gestel.

En als de analyse achter de rug is, zijn er nog genoeg andere dingen te bespreken. ,,Daarna gaat het gesprek alle kanten op. We zijn ook gewoon vriendinnen die alle dagelijkse dingen bespreken”, lacht Van Gestel, ,,We zijn elkaar nog niet beu hoor.”