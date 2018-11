American football heeft veel charme: ‘Je krijgt een groepsgevoel’

Tilburg Steelers

Toen een aantal studenten in 2014 de Tilburg Wolves oprichtte, werd de vader van Jolie gevraagd om te helpen. Zijn dochter besloot om vrijwilliger te worden. ,,Ik weet hoeveel tijd en energie erin wordt gestopt om hier iets neer te zetten, dus wilde ik graag mijn steentje bijdragen. Het is zonde als het voor niets is geweest.’'

Haar belangrijkste taak bij de vereniging is het promoten en werven van leden. ,,Kinderen zijn de toekomst van de club. Daarnaast spring ik bij waar nodig, zoals bij het opbouwen of het geven van clinics. Momenteel heb ik niet veel colleges, dus dat is goed te combineren. Veel dingen zijn in de ochtend of in de avond. Ik heb er geen moeite mee om vroeg op te staan, zelfs niet als ik op stap ben geweest. Het is ook niet dat ik word gedwongen. Ik vind het juist leuk om te helpen. Al denk ik dat ik het niet had gedaan als ik het niet van jongs af aan had meegekregen.’'