Amerikaanse basketballers Heroes mogen terug naar de VS

Miljoenen­strop dreigt voor Indoor Brabant na afgelas­ting

17:36 Directeur Marcel Hunze van Indoor Brabant wist meteen hoe laat het was toen hij premier Mark Rutte hoorde zeggen dat alle evenementen met meer dan 100 mensen moeten worden afgelast. ,,Nog tijdens de persconferentie van Rutte hebben we besloten om het evenement te cancellen. Nee dat was geen moeilijke beslissing. We hadden geen andere keuze.”