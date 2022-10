Amerikanen helpen GP Oisterwijk onbedoeld een handje: ‘Veel renners hebben geen zin in die lange reis en rijden dan liever bij ons’

Winst in topper brengt SIS Schoonmaak alleen aan kop

In de DKM Tools League eindigde de kraker tussen Dekker Keukens/A.P. Sprundel en SIS Schoonmaak in 3-5. Door deze zege heeft het team uit Uden dankzij acht punten na vier duels een marge van twee punten ten opzichte van de runner-up uit West-Brabant. ,,Het was weer geweldig spannend vandaag”, aldus teamleider Jan van de Vorle.

10 oktober