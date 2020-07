Andere stootkracht voorin bij HC Den Bosch

HC Den Bosch-coach Eric Verboom heeft de afgelopen weken goed naar de voetballers in Duitsland, Engeland en Spanje gekeken. Na een lange periode zonder wedstrijden viel daar de ene na de andere speler uit met blessures. Dus werd er gisteren heel rustig getraind aan de Oosterplas, hoe graag sommige hockeyers misschien ook gas wilden geven. ,,Ik denk dat ik de jongens de komende tijd wel wat moet afremmen, ja", zegt Verboom. ,,Natuurlijk is het een dilemma: het liefst gaan we meteen weer partijtjes spelen, dat is zo lang geleden. Maar die vorm van tegenstand is nu nog te hoog."