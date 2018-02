Andy Souwer verliest door knock-out van Tilburger Tayfun Ozcan

Het gevecht was de hoofdpartij op het gala van Enfusion, dat zijn vijfjarig bestaan vierde, in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. Voor Souwer was het een poos geleden dat hij als kickbokser in de ring stond, de laatste jaren was hij vooral actief in het MMA. De eerste ronde was Ozcan, die veelvuldig kickbokst, dan ook lichtjes in het voordeel. Hij kreeg Souwer zelfs aan het wankelen.