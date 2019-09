Annan verrast en heeft HC Den Bosch-goalgetter Matla niet nodig bij Oranje

Matla maakte vorige maand nog deel uit van de ploeg die zich in België tot Europees kampioen kroonde en daarmee een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio 2020 veiligstelde. Toch is ze er de komende interlands niet bij. ,,We hebben Frédérique in een persoonlijk gesprek toegelicht dat wij haar de ruimte willen geven om de komende periode te werken aan een aantal punten die ze van ons heeft gekregen”, zegt Annan.

Dat wil niet zeggen dat Matla volledig uit beeld is. Annan: ,,Frédérique blijft in beeld voor de trainingsgroep voor de Olympische Spelen in Tokio. De selectie blijft open, medio december wordt de trainingsgroep voor de Olympische Spelen samengesteld.”

Vijftien doelpunten in tien duels