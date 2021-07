‘Annemarie Verstappen is als topsporter bijna vergeten, ze is nu de moeder van Vincent Janssen’

Berghemse dressuur­ama­zo­ne Sanne Voets verdedigt titel op Paralym­pics

19 juli Sanne Voets neemt volgende maand voor de derde keer in haar carrière deel aan de Paralympische Spelen. De amazone verdedigt in Japan de olympische dressuurtitel van Rio de Janeiro. Ook in 2012 in Londen was de Berghemse er al bij.