Arbiter Elissen (49) uit Udenhout fluit in Gibraltar: ‘Dit is toch wel heel apart’

Video Spierings kijkt vooral uit naar tweede Dakar-week

4 januari Met de podiumceremonie in Saoedi-Arabië is motorcoureur Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel zaterdag begonnen aan zijn tweede Dakar Rally. Bij zijn debuut in 2019 werd hij in Peru 26ste. ,,Het is een eer om de finish te halen. Het resultaat is iedereen een jaar later toch weer vergeten.”