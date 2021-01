Arnold Stam won veel, maar niets kon op tegen ‘de faam en de glorie’ van die Elfstedentocht

Zaalvoet­bal­lers van BE'79 willen dolgraag weer aan de gang: ‘Spelers staan te trappelen’

9 december Technisch manager John Adriaansen van zaalvoetbalclub BE ’79 uit Berkel-Enschot is benieuwd hoe het allemaal gaat uitpakken nu de competitie eventueel half januari kan worden hervat: ,,Natuurlijk willen wij graag weer aan de gang, maar alleen als het verantwoord is. Wij hebben tot nu toe aangepast doorgetraind in tweetallen en in de sportschool.”