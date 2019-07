Atleet Joris van Gool op weg naar wereldtop: ‘Ik zit op een cruciaal punt’

Joris van Gool (21) zet een grote doos Lego aan de kant om plaats te maken voor het bezoek. ,,Soms moet je iets als je je verveelt”, zegt hij over het bouwpakket. De atleet uit Rijen huist vlakbij Papendal in een soort studentenhuis voor sporters. Van hieruit bouwt hij echter voornamelijk aan zijn carrière als sprinter. De 60 meter beheerst hij al als geen ander, gezien de bronzen medaille op de afgelopen EK. Nu de 100 meter nog. ,,De grootste winst van dit seizoen is dat ik het steeds langer volhoud. Tot 80 à 90 meter. Nu die laatste 10 à 20 meter nog. Het gaat mijn make it or break it-punt worden.”