Atleet Van Gool richting magische barrière: ‘Voor mij is mijn lichaam mijn Formule-1-wagen’

De klok op sportpark Maarschalkerweerd stond een week geleden even stil op 9.99. Even maar. Want voor de aanwezige journalisten het nieuws van en sensationeel nieuw persoonlijk record van coming man Joris van Gool de wereld in konden twitteren, werd zijn tijd al gecorrigeerd naar 10.17. ,,Die 9.99 kon ook niet kloppen", reageerde de 22-jarige Rijenaar schouderophalend. ,,Je moet realistisch zijn. Als ik dat vandaag in mijn eentje had gelopen, had ik ergens anders eerder al 9.8 moeten klokken."