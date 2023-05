Atletes Prins Hendrik pakken in eigen huis brons op NK Clubteams

Een NK in eigen huis, dan wil je goed presteren natuurlijk. Zo dachten ook de atletes van Prins Hendrik erover. Op hun baan in Vught werd het NK Clubteams afgewerkt, met een mooi resultaat voor de thuisploeg. Het doel was een vierde plek, het werd een bronzen plak.

Prins Hendrik was met Rotterdam en Den Haag verwikkeld in een felle strijd. Mede dankzij het slotakkoord op de 4x400 meter werd afstand genomen van die concurrentie. Alleen Groningen Atletiek (goud) en Sprint uit Breda (zilver) pakten meer punten dan de thuisploeg.

Een glimmende ploegleider Jos van Schijndel zag het rond half zes allemaal gebeuren. ,,Het liep vandaag erg soepel met de ploeg. Waar je normaal gesproken wat mindere onderdelen moet incalculeren, werd over de hele linie goed geacteerd. Geweldig om dan hier voor het eigen publiek dit slotnummer te winnen.”

Slotloopster Cathelijn Peeters kon haar geluk ook niet op. ,,Meestal zit er in de estafetteploeg wel een loopster die ziek, zwak of misselijk is. Vandaag waren we alle vier top en dat zie je ook aan de eindtijd. We hebben met 3.44,26 minuten maar liefst zeven seconden van het clubrecord afgehaald.”

Peeters was ook op haar individuele optreden in blakende vorm. Ze won de 400 meter op de buitenbanen in een nieuw persoonlijk record van 52,98 seconden. ,,Ja, ik duik steeds net onder de hele seconde”, lachte de international. ,,Donderdag liep ik op deze baan ook een record over 400 horden en dook ik net onder de 56 seconden.”

Maar het waren ook de andere atletes van haar 115-jarige vereniging die voor het glimmende brons zorgden. Op het onderdeel kogelstoten was Melissa Boekelman goed voor de volle winst. Met een flinke verkoudheid in haar lijf was ze uit Zuid-Limburg naar deze wedstrijd afgereisd. Eenmaal in de ring wist ze na een hele lange periode weer precies de kogel goed te raken.

Onder het toeziend oog van dochter Tess knalde ze er een mooie 15,47 meter uit. Dat bleek voldoende om meerkampster Anouk Vetter (Sprint) achter zich te houden. ,,Ik heb mijn techniek aangepast. In plaats van aanglijden, stoot ik de kogel nu na een draai weg. Dat ging best lekker onder deze omstandigheden.” Haar vader zag het van de zijkant aan en grapte dat ze haar draai in ieder geval gevonden had.

De volle winst was er ook voor Maureen Herremans. Zij had slechts een enkele poging nodig om met 12,30 meter de winst te pakken bij het hinkstapspringen. Bij het polsstokspringen kwam Femke Pluim in actie. ,,In de winter ben ik geblesseerd geraakt, maar inmiddels kan ik weer springen. Dat doe ik met veel plezier voor deze club. Ik ben hier in 2015 op deze baan aan mijn Olympische limiet gekomen en voel dat men hier echt hart voor de atletiek heeft.” Haar sprong over 4,00 meter was goed voor een tweede plaats en zeven waardevolle punten.