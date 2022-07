Austin Price verlengt contract bij Heroes met twee seizoenen

Austin Price speelt ook de komende twee seizoenen bij Heroes Den Bosch. De Amerikaanse combo-guard is het met de landskampioen basketbal eens geworden over een verlenging van zijn huidige contract tot aan de zomer van 2024.

Price speelde afgelopen seizoen voor het eerst in Bossche dienst en greep met Heroes meteen de eerste Bossche landstitel sinds 2015. In de voorbije competitie kwam hij tot gemiddeld 12,8 punten per wedstrijd. Met zijn driepuntspercentage van 44,6 procent was de 1,93 meter lange Amerikaan de op drie na beste schutter in de BNXT League.

Voor zijn overstap naar Heroes Den Bosch kwam Price uit voor het Israëlische Ironi Ness Ziona, dat in 2021 winnaar werd van de FIBA Europe Cup.

Opgetogen

Technisch manager Roel van de Graaf van Heroes is opgetogen over de contractverlenging van Price. ,,Niet alleen omdat Austin bewezen heeft een klassespeler te zijn, maar ook omdat het na jaren weer gelukt is een Amerikaanse basketballer langer aan ons te binden. Dit is eens te meer de bevestiging dat we als club op de goede weg zijn. Met Thomas, Boy, Jito, Keime en nu dus Austin (Van der Mars, Van Vliet, Kok, Helfrich en Price, red.) ligt er een basis voor de komende twee seizoenen. We kunnen echt gaan bouwen.”

Ook hoofdcoach Erik Braal juicht het blijven van Price toe. ,,Om door te bouwen is het belangrijk dat we een deel van de spelers houden.”

Price werd voor volgend seizoen eerst ook genoemd bij Donar Groningen, maar kiest dus voor een langer verblijf in Den Bosch. De 26-jarige Amerikaan laat weten dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft bij Heroes. ,,Sinds vorige zomer woon ik samen met mijn Nederlandse vriendin in Tilburg en dat bevalt ons allebei heel goed. Dit heeft natuurlijk ook meegespeeld in mijn keuze om bij Heroes te blijven.”