Australiër Steffens voelt zich thuis bij HC Tilburg: ‘Ik wilde heel graag in de hoofdklasse spelen’

Tilburg krijgt primeur ‘No Jump Volleybal’

31 oktober In navolging van voetbal (Walking Football), hockey (Walking Hockey) en korfbal (Walking Korfbal) krijgt ook volleybal een variant die met name voor ouderen geschikt is: No Jump Volleybal. Tilburg krijgt de officiële primeur van deze sport, tijdens een door Volley Tilburg georganiseerd toernooi op 29 december.