Australisch international nieuwe spelverdeler Heroes

De overstap van Naar is een vrij ongebruikelijke. Technisch manager Roel van de Graaf hoopt dat Heroes een buitenkansje benut. „Innovatief en creatief denken past in het DNA van Heroes. Met het aantrekken van Naar hebben we niet voor de eerste keer iets bijzonders bewerkstelligd, denk ik.”

Head-coach Erik Braal vult aan: „Emmett heeft de afgelopen jaren in de Australische NBL gespeeld en dat is een buitengewoon sterke competitie”, ook voor zijn professionele carrière speelde Emmett op hoog niveau. Zijn opleiding genoot hij in het Amerikaanse college basketball. „Tijdens zijn tijd in de VS was hij floor leader in een succesvol team en daar bovenop speelde hij onlangs nog voor het Australische nationale team. Zijn ervaring en prestaties spreken dus voor zich, maar bovenal is hij precies het type point-guard dat we zochten”, concludeert de coach.

Zoals gezegd is Heroes voor Naar de eerste Europese club. De speler zelf kijkt erg uit naar het spelen in een nieuw werelddeel. „Ik ga voor het eerst in mijn carrière in Europa basketball spelen,” opent Naar. „Het is natuurlijk wel spannend om letterlijk naar de andere kant van de wereld te gaan, maar ik denk dat het voor mij een geweldige kans is om mezelf te ontwikkelen, zowel op sportief als op persoonlijk vlak. Ik heb gesproken met coach Braal en zijn kijk op basketball en teamspel spreekt me aan. Ik kijk ernaar uit zijn verlengstuk in het veld te zijn.”