Autocoureur Van Loon zevende in geneutraliseerde Dakar-etappe

Erik van Loon is als zevende geëindigd in de tiende etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Die werd vanwege hevige zandstormen tussentijds stilgelegd. De autocoureur uit Eersel had veel te danken aan zijn navigator Sébastien Delaunay en de monteurs van zijn Toyota.

Na afloop liet Van Loon weten dat het eerste deel van de marathonetappe die donderdag een vervolg krijgt, door de extra zware omstandigheden erg moeilijk was. Goed navigeren en geconcentreerd rijden was het devies. Met de zevende plaats op zeven minuten en negenenveertig seconden van de Spaanse winnaar Carlos Sainz was Van Loon dik tevreden. Bovendien is zijn auto nog in prima staat zodat hij donderdag zonder problemen aan de start kan verschijnen.

“Hard werken wordt echt beloond,” alfus Van Loon. “De monteurs hebben de afgelopen dagen ontzettend hard gewerkt. Niks was teveel en alles moest top zijn. Vandaag was dat zo, de Toyota Hilux voelt perfect en heeft niks geleden van de proef. En op de proef was Sébastien goud waard. Hij heeft geen fout gemaakt op cruciale momenten. Verder was het mijn taak om de auto heel te houden, we hebben namelijk geen service vanavond en we hebben natuurlijk wel een training gehad van Overdrive Racing, maar ik heb hem toch liever zonder al teveel schade in het bivak.”

Ingekorte proef

De proef werd ingekort vanwege slecht weer. “In tegenstelling tot de vorige keer dat dat gebeurde in Zuid-Amerika was het nu geen regen, maar wind. Het waaide erg hard en daardoor kon de organisatie de veiligheid niet garanderen. De proef was dus korter, maar hij was nog steeds moeilijk en zwaar. Ik kijk uit naar donderdag, het tweede deel van de marathonetappe, en die zal wederom niet gemakkelijk worden.”