Badmintontrainer Ben Maes coacht bij Smashing zijn zus: ‘Bij Lieke weet ik goed wanneer ik haar met rust moet laten’

Zijn roots liggen in Geleen, zijn sporthart klopt in Wijchen, maar badmintoncoach Ben Maes (30) is in alles al jaren Brabander. Een verhaal over zijn carrière en het trainen van zus Lieke (29).

De Limburgse tongval echoot door de zo goed als lege kantine van sporthal Achterlo in Wijchen. Ben en Lieke Maes keuvelen over Jurre, het pas geboren zoontje van Ben. Sinds anderhalf jaar geldt het complex van badmintonclub Smashing als ontmoetingsplek voor broer en zus. Drie keer per week zijn ze er allebei. Hij als trainer, zij als speelster. Hij na een rit uit zijn woonplaats Sint-Michielsgestel, zij na een lange(re) reis vanuit Doetinchem.

,,Hoe dat zo gekomen is?”, herhaalt Lieke de vraag terwijl ze haar broer aankijkt. ,,Toen onze vorige trainer vertrok, heb ik thuis laten vallen dat de club op zoek was naar een nieuwe coach. Ben trainde al eerder teams en ook de Limburgse jeugdselectie.” Lachend: ,,Hij heeft mij wel eerst gepolst voordat hij naar het bestuur van Smashing is gestapt, of ik het echt goed vond. Ik was bovenal benieuwd wat de rest van het team ervan zou vinden.”

Verleden

Ben Maes heeft een verleden als badmintonner in de eredivisie. Dertien jaar geleden debuteerden broer en zus samen op het hoogste niveau in Nederland. ,,We hebben acht jaar samengespeeld bij Victoria in Hoensbroek”, geeft Ben aan. ,,Met die club knokten we elk seizoen om handhaving, twee keer hebben we de halve finale van de beker gehaald. Victoria is inmiddels weggezakt. Toen de club uit elkaar viel, ben ik gestopt als speler.”

Zus Lieke maakte een doorstart bij Ulft, de club van haar vriend. Nu maakt ze deel uit van de selectie van haar broer, waar ze weer in de eredivisie acteert. ,,Ik zie Ben als één persoon, als broer én coach. Hij heeft alleen een andere rol”, zegt Lieke. ,,We hebben duidelijke afspraken gemaakt”, vult Ben aan. ,,Dat jij niet álles met mij kan bespreken”, lacht Lieke. ,,Bij de club is Ben meer een vertrouwenspersoon. Hij bepaalt de opstelling, de tactiek. Daar leg ik me bij neer.”

Hoe anders is dat met vroeger, toen ze nog samen op het veld stonden. ,,Toen mopperden we nog weleens op elkaar”, herinnert Ben zich. ,,Als broer en zus zeg je elkaar sneller op de baan de waarheid”, beweert Lieke. ,,Als je met een andere teamgenoot speelt dan bijt je eerder op je tong”, weet Ben. ,,Als trainer ben ik rustiger dan als speler, maar dat kan ook goed met de leeftijd te maken hebben. Bij Lieke weet ik goed wanneer ik haar met rust moet laten. En weet je. Ze is ook kritischer op zichzelf dan ik op haar ben.”

‘Familieclub’

Ben Maes woont alweer ‘een jaar of zes’ in Brabant. Eerst in Den Bosch, nu met zijn vriendin en zoontje in Sint-Michielsgestel. ,,Smashing is voor mij de dichtstbijzijnde eredivisieclub, op een halfuurtje rijden”, legt hij uit. ,,Een warme club. Een familieclub. Gemoedelijk, Brabants in die zin. Presteren en gezelligheid gaan hand in hand. Professionals? We betalen contributie, maar ook dat is de charme van Smashing.”

Of de club van de trainer uit Gestel ook volgend seizoen in de eredivisie speelt, is nog afwachten. Smashing is als negende (voorlaatste) geëindigd in de eredivisie. Die plek verplicht normaliter tot het spelen van play-offs tegen degradatie. Wel moet er dan een club zijn uit de eerste divisie die wil promoveren. Dat is niet elk seizoen het geval. ,,We weten dat pas over een tijdje, als de eerste divisie medio april is afgelopen”, zegt Maes. ,,Dat is best vervelend, maar ook niet meer dan dat. We trainen gewoon door. We stellen ons er op in dat de promotie-degradatiewedstrijden doorgaan.”