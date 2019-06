Bams (HC Tilburg): Wij zijn de betere en gaan de oorlog winnen

video Jeroen Delmée: ‘We zijn bestolen’

1 juni Jeroen Delmée, coach van de hockeyers van HC Tilburg, vindt dat zijn ploeg bestolen is in de tweede wedstrijd in de play-outs tegen Cartouche zaterdagmiddag. Dat leidde ertoe dat de bezoekers in de slotminuten terug konden komen van 3-1 tot 3-3. Vervolgens wonnen ze de shoot-outs. Zondag volgt duel 3 in Leidschendam.