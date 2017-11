Barney als laatste Nederlander in actie in eerste ronde WK darts

Nadat eerder deze week de loting werd verricht voor het WK, maakte profbond PDC nu ook het speelschema bekend. Daaruit blijkt dat Tilburger Benito van de Pas zaterdagmiddag 16 december aan moet treden voor zijn eerste partij. Zijn tegenstander is dan Steve West. Jelle Klaasen is die avond aan de beurt. De oud-Alphenaar wacht dan een ontmoeting met landgenoot Jan Dekker. Ook Jermaine Wattimena (tegen Joe Cullen) staat dan aan de oche. Vincent van der Voort komt zondagavond 17 december voor het eerst in actie, tegen Dave Chisnall.