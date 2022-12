Bart van der Velden uit Boekel maakt met eigen motorteam naam in rallywereld: ‘Mijn vriendin zal nooit meer zeggen dat de Dakar vakantie is’

Opvallende switch: van succesvol­le trainer, naar wéér zelf terug als speler op het veld, Roy Meijs doet het

Als handbaltrainer reeg Roy Meijs (31) de successen aaneen. Maar daarvoor lonkte een schitterende carrière als speler. Hij was actief in de eredivisie en stond op de drempel van Oranje. Tot twee kruisbandblessures roet in het eten gooiden: einde spelerscarrière. Maar nu, zes jaar later, is Meijs geen trainer meer, maar wéér een speler. ,,Tot mijn verbazing had ik geen last meer van mijn knie.”

7 december