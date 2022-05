Bartek Bison verruilt Trappers voor HYS Hokij: ‘Een frisse start lijkt mij geen slecht idee’

De wegen van Tilburg Trappers en Bartek Bison scheiden na drie seizoenen. De 24-jarige aanvaller had veel pech met blessures en kwam nooit helemaal tot bloei in de Oberliga Nord. Bison speelt komend seizoen voor HYS Hokij uit Den Haag.

,,In potentie heeft hij enorm veel in huis, maar het heeft Bartek niet meegezeten sinds zijn komst naar Tilburg”, zei René de Hondt op de clubwebsite. ,,We hebben samen besloten dat het voor hem het beste is dat hij nu een frisse start gaat maken. Ik wens hem alle succes toe en heb er vertrouwen in dat hij in Den Haag mooie dingen gaat laten zien.”

Bison zelf, zo laat hij weten, was graag bij Trappers gebleven. ,,Het is een supergezellig team dus daarom had ik hier graag nog gespeeld. Alleen liep het niet zo heel lekker dus een frisse start leek mij geen verkeerd idee. Ik ben benieuwd naar de BeNe-League.” Hiermee doelt hij op de blessures die hij opliep in de afgelopen jaren, waaronder een gescheurde lies en een hersenschudding die hem wekenlang aan de kant hielden.

Bison speelde zeven jaar in het buitenland en genoot zijn opleiding bij Amstel Tijgers. In zijn drie seizoenen bij Trappers kwam Bison tot 86 wedstrijden in de Oberliga Nord en vijf duels in de play-offs. Daarin scoorde de aanvaller 24 keer en leverde hij 31 assists.