Bas van de Goor toernooidirecteur DELA Beach Open: ‘Geweldig om weer betrokken te zijn’

Het DELA Beach Open, het grootste indoor beachvolleybaltoernooi ter wereld, wordt van 2 januari tot en met 6 januari gespeeld in Den Haag. ,,Ik vind het geweldig om op deze manier weer bij het volleybal betrokken te zijn", zegt Van de Goor over zijn aanstelling. ,,Het is mooi dat ik op deze manier extra aandacht kan genereren voor mijn foundation.”

Van de Goor, die op 10 november als eerste Brabander ooit werd opgenomen in de International Volleyball Hall of Fame, heeft in de loop der jaren een aardig cv opgebouwd als toernooidirecteur. De Ossenaar was de drijvende kracht achter de Nederlandse World Tour-toernooien in 2013 en 2014 en het succesvolle WK beachvolleybal in 2015.