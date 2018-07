Bas Verwijlen snel exit bij WK in China

Hoe is Loket Herlings dit keer gezind?

21 juli Tijdens de MXGP-wedstrijd van dit weekend in Loket wil Jeffrey Herlings zijn huidige voorsprong in het WK op peil houden. Wetende dat de baan in Tsjechië hem niet altijd gunstig is gezind, zal de crosser uit Oploo niet tot het uiterste gaan.