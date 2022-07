Bas Verwijlen uitgezwaaid tijdens NK schermen in Den Bosch

Bossche schermer Tristan Tulen trots op zilveren EK-plak: ‘Dit helpt mij op weg richting de top-zes­tien’

In de finale van het EK degenschermen werd Bosschenaar Tristal Tulen volledig afgeslacht door de Fransman Yannick Borel: 1-15. Maar een paar minuten later kon hij al weer volop genieten van zijn succesvolle run zondag in Antalya, die resulteerde in zijn eerste medaille bij een titeltoernooi.

19 juni