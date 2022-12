Bas Verwijlen wint Dutch Open? Huh, die was toch gestopt?

Nee, hij heeft niet besloten om terug te keren en alsnog een poging te gaan wagen om deelname aan de Spelen van Parijs af te dwingen; dat zou dan zijn vijfde olympische deelname worden. ,,Ik heb het besluit om te stoppen weloverwogen genomen”, zegt Verwijlen als we hem bellen. ,,Maar er vielen nu een paar dingen samen waardoor ik aan dit toernooi kon meedoen.”

Tourcoing

Allereerst was het Dutch Open in Den Bosch, zijn woonplaats. En werd het toernooi - met ruim 200 deelnemers uit twaalf landen - geordganiseerd door de club waar hij erelid van is. Maar vooral: Verwijlen had de Franse club Tourcoing beloofd dat hij nog drie keer per jaar een competitieweekend zou meedoen. ,,Dat doe ik al vijftien jaar", vertelt hij. ,,En vorige week was dat voor het eerst weer sinds ik ben gestopt. Dus een maand of twee geleden heb ik mijn degen uit het vet gehaald en ben ik weer gaan trainen, want het niveau van de Franse competitie is hoog.”

21 partijtjes

Hij bleek het schermen niet verleerd te zijn in de anderhalf jaar dat hij niet op de loper had gestaan. Van de 21 partijtjes die hij voor zijn Franse club moest schermen, won hij er achttien. ,,Tegen de kampioen van 2012, de Venezolaan Ruben Limardo, speelde ik gelijk. En nu ik toch weer bezig was, kon ik natuurlijk niet de lokroep weerstaan van onder meer de voorzitster van de Bossche schermclub om mee te doen aan het Dutch Open.”

Verwijlens conditie is ook nog behoorlijk. ,,Ik heb niet anderhalf jaar stil gezeten. Door tennis, voetbal en hardlopen ben ik nog fit.” Hij moest lachen toen hij het speelschema van het Dutch Open voor ogen kreeg. ,,Ik was 67ste geplaatst, haha. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar het was wel terecht, want ik heb geen plek meer op de wereldranglijst en ook niet op de Nederlandse.”

Nederlandse toppers

Het weerhield hem er niet van het toernooi te winnen. In de finale versloeg Verwijlen Belgisch juniorenkampioen Finian Reijnaars. ,,Er deden goede schermers mee, want er waren geen toernooien in de buurt afgelopen weekend. Alleen de Nederlandse toppers - zoals de Bossche broers Tristan en Rafaël Tulen - ontbraken, want die deden mee aan de World Cup in Vancouver. Een gelukje voor Verwijlen? ,,Haha, nee hoor. Ik heb de laatste tijd geregeld met ze getraind. Ook als ze hadden meegedaan in Den Bosch, had ik mezelf een goede kans gegeven om het toernooi te winnen.”

Appjes

Het succes heeft hem niet op andere gedachten gebracht. ,,Ik kreeg al appjes van mensen die zeiden dat ik toch moet proberen om me te plaatsen voor de Spelen in Parijs. Maar dat gaat niet gebeuren. Het is goed zo.”

Volledig scherm Bas Verwijlen met zijn vrouw en kinderen. © Pix4Profs/Thomas Bakker