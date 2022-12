Basketbal altijd de hoofdmoot in gezin Schottert: ‘We willen beter worden in beter worden’

Het moet gek lopen als het op een dag niet over basketbal gaat in huize-Schottert. Jelle Hendrik en Bouke zitten dan wel op kamers in Tilburg, naast Wietse is telg nummer vier ook zeer bedreven in het balspelletje. De zeventienjarige Hidde speelt in de jeugdopleiding van Heroes uit Den Bosch, waar zijn drie oudere broers ook hun meters hebben gemaakt. Tot een doorbraak kwam het voor hen niet, des te leuker is het dat ze nu sinds twee jaar op het twee na hoogste amateurniveau basketballen, in de eerste divisie bij Biks Shots.

,,Bouke en Jelle Hendrik zijn met twee anderen de initiatiefnemers van ons huidige herenteam”, vertelt Wietse. ,,Ze wilden graag een vriendenploeg oprichten, met basketballers die ze kennen van Biks Shots of van de omgeving. Guido Aerts wilde de groep wel coachen en het leek mij ook leuk om aan te sluiten. Het doel was binnen drie seizoenen te promoveren van de tweede divisie naar de eerste divisie, dat is vorig seizoen al gelukt.”

Het gaat nu uitstekend met Biks Shots. Het eerste team van de vereniging, die in 2022 haar vijftigjarige bestaan vierde, staat op de derde plaats in de eerste divisie. Een week geleden werd slechts met één punt verloren van koploper BV Wyba. Vorige maand mocht het team in de beker aantreden tegen Lokomotief uit Rijswijk, dat al drie keer op rij amateurkampioen van Nederland is. ,,Dat was fantastisch”, glundert Jelle Hendrik. ,,De entourage was niet normaal. We hadden een mascotte in een kikkerpak geregeld en een dj. We hebben vijftig bezoekers bij onze wedstrijd, nu waren er 150. Natuurlijk was Lokomotief een maatje te groot, maar we hebben lang mee kunnen spelen.”

Beter in beter worden

De broers hebben het dus uitstekend naar hun zin bij Biks Shots. Forward Bouke is de topscorer van het team en benut net als spelverdeler Wietse af en toe wat driepunters. Spelverdeler Jelle Hendrik maakt ook de nodige punten, driepunters zijn niet echt aan hem besteed. ,,In de warming-up schiet ik ze wel binnen, daarna niet meer”, zegt hij. ,,Ik geef liever passes aan anderen. Bouke doet dat niet, maar die heeft mij ook niet nodig om te scoren. Die kan het allemaal prima zelf.”

De basketballers willen nog lang doorgaan bij Biks Shots. Promoveren naar de promotiedivisie; het hoogste amateurniveau, is een toekomstwens. Bovendien bevalt het training geven aan diverse teams van de club hen ook goed. ,,We zijn echt serieus met basketbal bezig”, zegt Bouke. ,,We trainen drie keer per week en willen telkens stappen maken”, vult Jelle Hendrik aan. ,,Natuurlijk pakken we wel eens een drankje, maar we werken vooral keihard. Onze coach zegt wel eens: jullie moeten beter worden in beter worden. Dat is het motto van ons team geworden. Dat vinden we heel belangrijk.”