Basketballers New Heroes naar Tsjechië, Israel en Rusland

New Heroes is in de groepsfase van de FIBA Europe Cup terechtgekomen in poule D, met tegenstanders uit Tsjechië, Israel en Rusland. Dat heeft de loting van donderdagochtend uitgewezen.

De Bossche basketballers moeten het opnemen tegen BK Pardubice (Tsjechië), Ironi Ness Ziona (Israel) en Avtodor Saratov (Rusland). De eerste wedstrijd is komende woensdag al, thuis tegen Pardubice.

Lees ook New Heroes toch verder in FIBA Europe Cup Lees meer

New Heroes bereikte het hoofdtoernooi van de FIBA Europe Cup woensdag als een van de lucky losers uit de kwalificaties.

Opmerkelijk

De terugkeer van de Bossche ploeg in het Europese bekertoernooi, na twee jaar afwezigheid, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Afgelopen seizoen werd het team al in de kwartfinales van de Nederlandse play-offs uitgeschakeld door Rotterdam.

Desondanks schreef de ambitieuze club zich in voor de Europe Cup. En hoewel New Heroes in de twee kwalificatiewedstrijden tegen het Bulgaarse BC Balkan aan het kortste eind trok, zit de ploeg nu toch in de groepsfase.

Topsport

,,We hebben inderdaad veel geluk gehad", erkent clubeigenaar Bob van Oosterhout. ,,Maar dit is topsport. Wat geweest is telt niet meer, het gaat om wat komen gaat. En vergis je niet, voorafgaand aan de mazzel die we nu hebben, hebben we onze portie pech ook wel gehad."

Van Oosterhout is erg blij met de terugkeer van New Heroes op de Europese basketbalvelden. ,,Dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de club en van de spelers. Europees spelen is voor ons niet alleen een doel, maar ook een middel. Hier worden we beter van en daardoor kunnen we ook weer betere spelers aantrekken."

Na de thuiswedstrijd tegen Pardubice, speelt New Heroes een week later zijn eerste uitduel in de groepsfase. De ploeg van coach Ivica Skelin reist dan af naar Israel voor het treffen met Ironi Ness Ziona.