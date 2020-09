Basketbalseizoen Heroes Den Bosch ‘gewoon’ van start, ondanks lege sporthallen

De seizoensstart van de eredivisie basketbal gaat gewoon door, ondanks dat toeschouwers niet meer welkom zijn vanwege de aangescherpte coronamaatregelen die de regering maandagavond afkondigde. Dat is in een vergadering tussen de eredivisieteams besloten.

Hoewel eerder werd aangegeven dat er zonder fans geen basketbal meer zou worden gespeeld, is de situatie nu dusdanig veranderd, dat de clubs door willen. “Eigenlijk zijn we al begonnen: iedereen heeft oefenwedstrijden gespeeld, er zijn verplichtingen aangegaan naar spelers en sponsoren en we zijn er klaar voor om te beginnen”, legt clubeigenaar Bob van Oosterhout van Heroes Den Bosch de keuze van de clubs uit.

Volgens Van Oosterhout bevinden de Nederlandse basketbalteams zich niet in de gelegenheid om verstek te laten gaan. “We zijn geen voetbal. We hebben nu al zes of zeven maanden geen competitie meer gespeeld en als we nu weer afwachten, raken we mensen kwijt denk ik. Helaas kunnen onze fans er niet bij zijn, maar we hebben een hele sterke livestream en kijken ook met de competitie of we daarin gezamenlijk nog iets kunnen organiseren.”

Balen van situatie

Hoewel de competitie van start gaat, baalt Van Oosterhout natuurlijk wel van de situatie. Afgelopen weekend speelde Heroes nog voor een paar honderd man in De Maaspoort een oefenwedstrijd tegen BAL. “Het is dan misschien wel iets, maar het voelt nog steeds een beetje troosteloos: weinig mensen en niet echt mogen juichen. Daar doe je het natuurlijk niet voor.”

Het nieuws is voor Heroes nog te vers om al met initiatieven te komen om fans meer te kunnen betrekken bij de wedstrijden. “We zullen het vooral ook drie weken aan moeten kijken, want we moeten niet vergeten dat deze maatregelen voor drie weken gelden.”

Heroes speelt komende zondag uit tegen Landstede Hammers in Zwolle zijn eerste competitieduel. In de Dutch Basketball League spelen dit seizoen maar liefst twaalf teams. Apollo Amsterdam trok de keutel in en voegde zich alsnog bij de competitie na eerder de licentie te hebben ingeleverd. Yoast United uit Gelderland, The Hague Royals uit Den Haag en Almere Sailors zijn dit jaar nieuw.